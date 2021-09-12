Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл не сыграет в матче 4-го тура Ла Лиги против «Сельты».
32-летний валлиец не попал в заявку из-за повреждения задней поверхности правого бедра. По подсчетам Marca, Бэйл пропустит уже 102-ю игру «Реала» по причине травмы. Он перешел в мадридский клуб летом 2014 года, а минувший сезон провел в «Тоттенхэме» на правах аренды.
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- В сезоне-2021/22 Бэйл выходил в старте во всех трех матчах «Реала» в Ла Лиге. Статистика валлийца: гол и ассист.
- 12 сентября «Мадрид» спустя 560 дней сыграет на реконструированном «Сантьяго Бернабеу». Игра с «Сельтой» стартует в 22:00 (мск), следить за текстовой трансляцией можно тут.
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