Бывший председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге дал оценку переходу аргентинского нападающего Лионеля Месси из «Барселоны» в «ПСЖ».
«Всего за три года Ла Лига лишилась двух символов: сначала Криштиану Роналду ушел в «Ювентус», а теперь Месси стал футболистом «ПСЖ». С точки зрения маркетинга их уход стал потерей, которую невозможно восполнить. Каждый волен говорить как хочет, но я считаю, что вынужденно избавиться от Месси из-за финансового фэйр-плей – все равно что забить в собственные ворота», – приводит слова Румменигге AS.
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- Криштиану Роналду покинул «Реал» и перешел в «Ювентус» летом 2018 года. Лионель Месси перестал быть игроком «Барселоны» и подписал контракт с «ПСЖ» в августе 2021 года.
- Румменигге занимал пост председателя правления «Баварии» с 2002 года, но досрочно покинул должность летом 2021 года. Его место занял бывший вратарь «Мюнхена» Оливер Кан.
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