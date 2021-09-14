Почетный президент «Баварии» Ули Хёнесс прокомментировал финансовое положение «Барселоны».

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«Барселона» фактически разорена! Если бы это происходило в Германии, то ее бы уже объявили банкротом и с ней разбирался бы соответствующий суд. «Барселона» больше не образец для подражания.

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Давид Алаба, к примеру, один раз сказал мне: «По-прежнему играть в «Барселоне» – моя мечта». Тогда я ответил ему: «С кем ты хотел бы начать переговоры? С президентом или с конкурсным управляющим, назначенным при объявлении банкротства?» Это плохое решение», – цитирует Хенесса Bild

5 августа «Барса» объявила, что не будет продлевать соглашение с Лионелем Месси из-за финансовых и структурных препятствий, прописанных в регламенте испанской лиги.

14 сентября «Барса» примет «Баварию» в первом туре Лиги чемпионов. Тринадцатью месяцами ранее мюнхенцы разгромили каталонцев в четвертьфинале турнира со счетом 8:2.

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