Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман рискует покинуть пост в ближайшее время.
Как сообщает AS, руководство каталонского клуба почти потеряло доверие к специалисту и отправит его в отставку в случае неудачи в ближайших четырех матчах: с «Гранадой», «Кадисом», «Леванте» в рамках чемпионата Испании, а также с «Бенфикой» в Лиге чемпионов.
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- 14 сентября «Барселона» уступила «Баварии» на своем поле в матче группового раунда Лиги чемпионов со счетом 0:3.
- В чемпионате Испании «Барса» идет на седьмом месте после трех матчей. В ее активе семь набранных очков.
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