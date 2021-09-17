Вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу прокомментировал возможное увольнение Роналда Кумана с поста главного тренера каталонского клуба.
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«На заседании совета директоров не поднимался вопрос об отставке Кумана. Нам попался худший соперник в худшее время для клуба. Уволив Кумана, мы сделаем шаг назад. Это было бы нелогично. На данный момент такой проблемы нет», – цитирует Ромеу As.
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У Кумана есть 4 матча, чтобы доказать «Барсе» профпригодность
17 ЧАСОВ НАЗАД
  • Ранее появилась информация, что у голландского тренера есть 4 матча, чтобы доказать «Барсе» профпригодность.
  • В стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» уступила «Баварии» на своем поле со счетом 0:3.
  • В чемпионате Испании каталонцы набрали 7 очков после трех игр и идут на седьмом месте в таблице.
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