Вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу прокомментировал возможное увольнение Роналда Кумана с поста главного тренера каталонского клуба.
«На заседании совета директоров не поднимался вопрос об отставке Кумана. Нам попался худший соперник в худшее время для клуба. Уволив Кумана, мы сделаем шаг назад. Это было бы нелогично. На данный момент такой проблемы нет», – цитирует Ромеу As.
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У Кумана есть 4 матча, чтобы доказать «Барсе» профпригодность
- Ранее появилась информация, что у голландского тренера есть 4 матча, чтобы доказать «Барсе» профпригодность.
- В стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» уступила «Баварии» на своем поле со счетом 0:3.
- В чемпионате Испании каталонцы набрали 7 очков после трех игр и идут на седьмом месте в таблице.
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