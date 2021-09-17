Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал заявление ФИФА о том, что большинство болельщиков считает: чемпионат мира стоит проводить чаще, чем один раз в четыре года. Международная федерация футбола при этом ссылается на данные опроса с участием 100 тысяч болельщиков более чем в 100 странах мира.

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«Опрос, на который ссылается ФИФА противоречит (см. график) их посылу. Все возрастные группы предпочитают, чтобы ЧМ проводился раз в четыре года, и разница в голосах очень большая. Как ФИФА можно доверять, если они в очередной раз манипулируют данными?» – написал Тебас в твиттере.

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Тебас представил график опроса, из которого следует, что во всех возрастных группах самым популярным вариантом ответа является за проведение чемпионата мира раз в 4 года. Однако в большинстве групп опрошенных три других варианта – ЧМ раз в год, два и три – по сумме набрали больше 50% голосов, что дало 55% по общей выборке. То есть вывод ФИФА о желании людей, чтобы чемпионат мира проводился чаще, в целом верен.

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