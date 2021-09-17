«Барселона», мадридский «Реал» и «Атлетик» из Бильбао обжаловали сделку испанской Ла Лиги с инвестиционным фондом CVC в судебном порядке из-за нарушения действующих нормативных актов.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

12 августа 2021 года Ла Лига и инвестфонд подписали соглашение, по которому лиге выделялось 2,7 миллиарда евро, 90% из которых должны были пойти клубам различных уровней, включая женский, полупрофессиональный и любительский футбол.

Чемпионат Франции Леонардо: «Месси хотел остаться в «Барсе», но история закончилась» 2 ЧАСА НАЗАД

«Решение было принято в рамках процедуры, которая является в высшей степени неприемлемой, учитывая минимальные гарантии для сделки такой важности и масштаба», – говорится в заявлении на сайте «Барселоны»

«Реал» лидирует в чемпионате Испании после четырех матчей, набрав 10 очков.

«Барселона» (7 очков) и «Атлетик» (8) расположились на седьмом и пятом местах соответственно, но у «Барсы» игра в запасе.

Чемпионат Испании Вице-президент «Барсы» восхищен тем, что «Реал» может купить Мбаппе 4 ЧАСА НАЗАД