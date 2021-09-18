Нападающий «Райо Вальекано» Радамель Фалькао выбрал необычный номер на футболке нового клуба. Во всех предыдущих клубах и сборной Колумбии футболист выступал под 9-м номером, а в испанской команде сыграет под 3-м.

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Фалькао объяснил, в чем причина выбора номера, под которым чаще играют защитники. На презентации «Райо» игрок сказал, что его отец играл под номером 3.

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«Я хочу поблагодарить Франа Гарсию, номер три был свободен. Для моего отца это имело большое значение, он привил мне страсть к этому виду спорта, он играл с этим номером. Он больше всего нравился отцу – что может быть лучше, чем играть с номером три?» – цитирует Радамеля Sport Bible

Отец нападающего Райо, Радамель Гарсия, скончался в 2019 году в возрасте 61 года.

До «Райо Вальекано» Фалькао играл в «Галатасарае», «Челси», «МЮ», «Монако», «Атлетико», «Порту», «Ривр Плейте» и «Лансеросе».

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