Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл выбыл из строя на продолжительный срок из-за разрыва мышцы подколенного сухожилия.
Из-за травмы задней поверхности бедра правой ноги валлиец уже пропустил матч Ла Лиги с «Сельтой» и встречу с «Интером» в Лиге чемпионов. Согласно информации журналиста COPE Мигеля Анхеля Диаса, медицинские тесты показали, что восстановление Бэйла займет от восьми до десяти недель. AS со ссылкой на источники в мадридском клубе сообщил, что базовый период лечения составит восемь недель. В любом случае это означает, что 32-летний футболист не сможет выйти на поле раньше ноября.
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- До травмы Бэйл выходил в старте во всех трех матчах «Реала» в Ла Лиге. Статистика валлийца: гол и ассист.
- Из-за различных повреждений валлиец пропустил уже 103 игры «Мадрида» во всех турнирах.
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