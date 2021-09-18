Мадридский «Атлетико» не сумел вскрыть оборону «Атлетика» из Бильбао в матче 5-го тура чемпионата Испании (0:0). Больше всех в составе чемпионов страны нервничал португальский форвард Жоау Феликс, который вышел на замену на 60-й минуте, но не доиграл встречу до конца из-за удаления.

Скачивай приложение Eurosport для iOS Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

На 78-минуте 21-летний Феликс отмахнулся от игрока «Атлетика», за что получил желтую карточку. Жоау не понравилось решение арбитра, и он предъявил Хилю Мансано: «Ты сошел с ума!» Судья сразу же показал форварду вторую желтую, но футболист не угомонился и еще несколько раз повторил фразу. По дороге в раздевалку Жоау ударил рекламный щит.

Чемпионат Испании «Барса» хочет обменять Гризманна на Феликса (Mundo Deportivo) 19/05/2021 В 04:47

Согласно регламенту Ла Лиги, за оскорбление судьи Феликсу грозит дисквалификация от 4 до 12 матчей.

Начало сезона не назовешь удачным для Жоау: 3 матча, 0 результативных действий и 4 желтых карточки.

В 2019 году «Атлетико» выкупил Феликса у «Бенфики» за 126 млн евро.

Чемпионат Испании Transfermarkt впервые оценил вратаря в 90 млн евро. Кто это? 22/03/2021 В 19:45