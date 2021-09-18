33-летний нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин рассказал о соперничестве с Каримом Бензема во время игры за «Реал».
«С Бензема у нас была здоровая конкуренция – каждый должен был выкладываться на максимум. В первом сезоне за «Реал» Криштиану забил 27 мячей, а я – 26. А в следующее трансферное окно «Реал» купил Кака и Бензема. Тогда я подумал: «Сколько же я должен забивать?»
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Но переход Карима помог мне выйти на новый уровень, а я сделал то же самое для него. Он – потрясающая девятка», – сказал Игуаин в интервью ESPN Futbol 360. Его слова приводит Marca.
- Игуаин перешел в «Реал» в 2007 году из «Ривер Плейт» за 12 млн евро.
- На счету аргентинца 264 матча и 121 гол во всех турнирах за «Реал».
- После «Мадрида» Игуаин выступал за «Наполи», «Ювентус», «Милан» и «Челси».
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