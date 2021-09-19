«Барселона» планирует провернуть несколько больших сделок летом 2022 года. «Сине-гранатовые» хотят подписать нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанна и двух полузащитников – Поля Погба из «МЮ» и Дани Ольмо из «Лейпцига».

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Ольмо мог перейти в каталонский клуб в последние дни летнего окна, но теперь приобрести будет еще труднее, так как немецкий клуб не захочет расставаться с футболистом, чтобы бороться за высокие результаты в еврокубках.

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Бороться за Холанна «Барсе» придется с другими европейскими топами – каталонцы уступают конкурентам из-за финансового положение, но ситуацию упрощает тот факт, что с лета следующего года начнут действовать отступные норвежца по контракту с «Боруссией». «Сине-гранатовые» также заинтересованы в приглашении Поля Погба, срок контракта которого истекает летом 2022-го. У «Барсы» есть шансы, так как стороны пока не договорились о новом соглашении, сообщает Mundo Deportivo

Из-за финансовых проблем «Барса» летом не смогла переподписать Лионеля Месси. Легенда каталонцев ушел в «ПСЖ».

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