Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман проанализировал ситуацию в клубе и высказался о своем будущем на пресс-конференции перед матчем 5-го тура Ла Лиги против «Гранады».

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«Я не жалею, что приехал в Каталонию. Текущая ситуация сложна для меня, для клуба и для всех каталонцев. Нам многого не хватает. Мы хотим лучшего для клуба. Я знал это и хотел оказаться в «Барсе». Но я не ожидал таких проблем – особенно с экономической точки зрения. Но я борюсь и хочу быть здесь. Хочу побеждать.

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Я ничего не знаю о своем будущем – думаю только об игре и команде. Остальное не в моих руках. Я спокоен и уверен, что выиграю ближайшие матчи. Чтобы в моем распоряжении было больше игроков, мы должны избавиться от травм. Но также я понимаю, что мы должны побеждать независимо от всего этого – важны только результаты», – приводит слова Кумана Marca

В стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» уступила «Баварии» на своем поле со счетом 0:3.

В чемпионате Испании каталонцы набрали 7 очков после трех игр и идут на седьмом месте в таблице.

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