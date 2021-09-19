Осенью прошлого года мадридские медиа протрубили о конфликте в «Реале» – Бензема попросил партнеров не пасовать на Винисиуса. Карим был уверен, что бразилец «играет против команды». Дело было в перерыва матча с гладбахской «Боруссией». Француз сказал – француз сделал: во второй 45-минутке Бензема ни разу не дал мяч Винисиусу. Мадридцы летели со счетом 0:2, но в компенсированное время ушли от поражения благодаря голу Карима.

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За Бензема вступился его соотечественник и тогдашний главный тренер команды Зинедин Зидан. Зизу уверял – это просто эмоции, такое на поле случается постоянно. Коуч вспомнил, как ему говорили тоже самое во время игровой карьеры. Зидан обнадежил болельщиков клуба, что Бензема и Винисиус поговорили наедине и уладили все вопросы. За месяц до конфликта бразилец называл звездного партнера своим кумиром и говорил, что ему честь играть с ним в одном коллективе.

Прошел почти год – теперь Бензема и Винисиус стали самой результативной связкой в Примере. Всего за пять туров Карим наколотил шесть мячей и отдал пять голевых, тогда как у Жуниора 5+1. Хоть тягаться с Месси – задача Роналду, но с Лео сравнялся и Карим: теперь они единственные игроки в истории Ла Лиги (текущее столетие), которые за стартовые пять игр 11 раз напрямую поучаствовали в забитых мячах. Винисиус же забил в этом сезоне столько, сколько за предыдущие 59 матчей за «Реал».

Винисиус и Карим Бензема, «Реал» Фото: Getty Images

Приезд на «Месталью» не заладился для «сливочных» с самого начала, ведь уже на 26-й минуте поломался Карвахаль. У «Валенсии» еще круче – травмировались Коррея и Солер. Хоть средний общий тотал в противостоянии «Реала» и «летучих мышей» и составляет больше трех мячей за игру, первый тайм прошел максимально уныло, так как голевых моментов почти не было. Нули на табло держались до 66-й минуты матча, пока Дуро не нашел лазейку в обороне гостей.

В безголевой игре команд виноваты Куртуа и Марадашвили, которые выдали сочный перфоманс. По ходу поединка Тибо дошел до статистики в 14 отраженных ударов в створ из последних 16 нанесенных. У Георгия работы было еще больше, но до определенного момента даже гениальная парочка Бензема и Винисиуса не могла вскрыть ворота грузинского кипера. Мадридцам нужна была мотивация, которая и появилась после пропущенного мяча. Сначала Карим вывел на удар Жуниора, а затем футболисты поменялись местами.

После пяти туров «Реал» сияет: не проигрывает уже 10 матчей подряд, стал единоличным лидером Примеры, а в топах бомбардиров и ассистентов его футболисты. В этом огромная заслуга Вини и Бензема, у которых на двоих 17 очков по системе гол+пас. После ухода Роналду французский нападающий стал главной звездой команды, а его верным помощником значится Винисиус. И пока не пришел Мбаппе, что скорее всего случится летом 2022-го года, Бензема будет лучшим.

Винисиус все еще молод и перспективен, но не как русские футболисты, от которых ждут прогресса к 30 годам. Бразилу лишь 21, что по любым меркам еще даже не начало большого пути. С приходом Анчелотти 20-й номер заискрил новой жизнью, и тренер поддерживает его: «Он приобрел уверенность после забитых мячей и способен в одиночку тащить за собой команду, когда что-то не получается». Хейтеры, готовы извиниться перед Пересом, над которыми смеялись из-за 45 млн евро за очередное молодое дарование?

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