Когда Жоан Лапорта выиграл президентские выборы, от него ждали двух главных телодвижений: новый босс должен был сохранить Месси и найти солидного коуча вместо Кумана. Идет сентябрь 2021 года, и сейчас уже ясно, что миссия провалилась – Лео рубит кэш в Париже, а Роналд почему-то до сих пор тренирует «Барсу».

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Прошлый сезон крайне наглядно подсветил плюсы и минусы голландского коуча. С одной стороны, он красиво ушатывал андердогов, смело подтягивал в состав молодых ребят вроде Педри и Мингесы, а еще выиграл Кубок Испании – этого достаточно, чтобы не считаться физруком. С другой стороны, Роналд отдал вообще все ключевые матчи: и «Реалу» в Класико, и «Атлетико» (первая победа Симеоне), и «ПСЖ» в Лиге чемпионов, и «Сельте» на финише Ла Лиги. Каждый заход Кумана на серьезный трофей завершался тотальным разочарованием, но Лапорта все равно оставил пухлого голландца на новый сезон. Вероятно, это огромная ошибка.

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Роналд Куман, «Барселона» Фото: Getty Images

Плачевное положение Роналда лучше всего иллюстрирует его же реплика после 0:3 с «Баварией». «Мы проиграли им 2:8 с Месси, Суаресом и Гризманном. Сейчас были Бальде, Демир и Мингеса. Я реалист», – заявил тренер и подписал себе приговор. Во-первых, это ужасно неэтично и психологически безграмотно: нынешние лидеры явно поймают дизморал от таких уничижительных сравнений. Во-вторых, глобально Куман все равно прав: он приходил в команду с мегазвездами, а вынужден работать в кризисной организации, где экономят каждый евроцент и всерьез рассчитывают на Брейтуэйта. Примерно в такой же ситуации оказался Мирча Луческу, который приходил в «Зенит» с Халком, Гараем и Витселем, но за полгода лишился всех троих. Разумеется, дело закончилось увольнением.

Такой же финиш ждет и Кумана. Роналд не из тех тренеров, которые способны резко поставить плотную оборону и выжимать максимум из ресурсов. У голландца нет ни философии, ни структуры, ни менторских навыков, чтобы «Барселона» играла в понятный футбол. Иногда «блауграна» выглядит симпатично (например, против «Сосьедада» на старте сезона), но гораздо чаще демонстрирует что-то невразумительное. На сегодня это заурядная команда с очень средним тренером.

Характерно, что в заявке «Барсы» всего пять полузащитников: Бускетс, Пуч, Коутиньо, Педри и Де Йонг. У того же «Реала» в два раза больше хавбеков, у «Атлетико» – в полтора.

Спасти Кумана может разве что его любимчик Депай, но это единственный козырь. Получается, каждый день Роналда в клубе совершенно бесполезен: голландец неспособен улучшить или хотя бы изменить эту «Барселону». С этим мужчиной пора прощаться.

Какие есть варианты на замену? Строго говоря, кандидат ровно один. Хави миллион раз расшифровывал ДНК «Барселоны» и рассказывал о каталонских принципах игры. Он уже поработал главным (пусть и в стране третьего футбольного мира), прочувствовал раздевалку и знает, как хочет играть. Прежде он отказывался от офферов родного клуба, но тогда «Барсу» тренировал Вальверде, и Хави не захотел его подсиживать. Сейчас обстановка совсем иная.

Хави Эрнандес во главе клуба «Аль-Садд» Фото: Getty Images

Команду пора спасать, реанимировать, вытаскивать из пропасти, причем уже без Месси – но это лишь в плюс. Новому тренеру не придется делить с кем-то влияние и подстраиваться под интересы местной примы. Так что главное для Хави – договориться с Лапортой о конкретном (и довольно солидном) сроке для внедрения ключевых идей. В этот период «Барсу» гарантированно будет пошатывать, но она хотя бы сможет сохранить философию и чисто на характере побороться за трофеи. Поэтому Жоану пора доказывать, что как босс он сильнее Бартомеу, и возвращать легенду домой. Иначе смена президента была совершенно контрпродуктивной – это доказывает каждый второй матч под руководством Кумана.

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