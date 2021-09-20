Расставание с Роналдом Куманом может обойтись «Барселоне» в крупную сумму. Если сине-гранатовые не продлят контракт с 58-летним коучем, он получит от клуба 6 млн евро.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом.

Столько же Куман заплатил Королевскому футбольному союзу Нидерландов за расторжение контракта и уход с поста главного тренера сборной. Такие условия прописаны в двухлетнем соглашении между тренером и бывшим президентом «Барсы» Жозепом Бартомеу. Если руководство каталонцев решится уволить Кумана, «Барсе» придется выплатить тренеру 13-14 млн евро. При этом неважно, когда случится увольнение – до или после продления соглашения, сообщает AS со ссылкой на Esport3.

Чемпионат Испании Куман и «Барселона» очень жалкие. Но спасение есть 6 ЧАСОВ НАЗАД

В нынешнем сезоне чемпионата Испании каталонцы набрали семь очков после трех игр и идут на седьмом месте в таблице.

Под руководством Кумана «Барселона» выиграла Кубок Испании, стала третьей в Ла Лиге и вылетела из ЛЧ в 1/8 финала.

Чемпионат Испании Куман: «Я хотел перейти в «Барсу», но не ожидал таких проблем» ДЕНЬ НАЗАД