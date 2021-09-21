Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хотел бы видеть бывшего коуча «Ювентуса» Андреа Пирло новым главным тренером клуба.

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По информации журналиста Ромеро, помимо Пирло, в числе возможных преемников Роналда Кумана значится не менее пяти имен, в том числе Антонио Конте, Филлип Коку и Хави.

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Куман тренирует «Барселону» с 2020 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Испании, заняла 3-е место в Ла Лиге.

В нынешнем сезоне «Барса» стартовала в Лиге чемпионов с поражения от «Баварии» со счетом 0:3. Команда идет 7-й в турнирной таблице, но 2-й – по потерянным очкам.

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