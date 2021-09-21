Бывший футболист «Спартака» Александр Павленко в интервью Eurosport вспомнил, как был на примете у «Барселоны».
– До 2010 года хотя бы раз из Европы приходило предложение?
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– Мне никто не говорил. Слышал, когда в Лиге чемпионов дебютировал в 16 лет, была информация, что «Барселона» интересовалась. Ты же знаешь списки «Барселоны». Какая-то такая тема была. Но опять же это не подтверждено на бумаге, ничего. Это мы с тобой общаемся. Я тебе говорю.
- Полностью интервью Александра Павленко появится на ютьюб-канале «Eurosport Интервью» в четверг, 23 сентября.
- С 2020 года Александр тренирует «Родину».
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