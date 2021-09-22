Роналд Куман завершил карьеру игрока в 1997-м и присоединился к тренерскому штабу Гуса Хиддинка, чтобы помочь сборной Нидерландов на чемпионате мира во Франции. После впечатляющей работы с национальной командой Куман получил предложение от Луи ван Гала – соотечественник позвал на скамейку «Барселоны», в составе которой Роналд отбегал шесть сезонов и выиграл Лигу чемпионов.

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Куман хорошо сработался с Ван Галом и молодым Жозе Моуринью, но несмотря на два чемпионства и Копа дель Рей тренеров убрали в 2000-м. В Каталонии не полюбили диктаторские замашки Ван Гала и стиль общения с прессой. Луи жаловался на все подряд и ныл про философию еще задолго до работы в «МЮ»: «Меня наняли за мою философию и индивидуальность, а также за игру, которую я поставил в «Аяксе». Но внедрить все это в «Барселону» очень сложно, потому что философия не соответствует культуре страны. Мне каждый день нужно здесь кого-то в чем-то убеждать, особенно футболистов. Игроки «Барсы» думают, что они самые лучшие, но это не так. За шесть лет в «Аяксе» я выиграл больше, чем «Барселона» за 100 лет».

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Когда команда выступала неудачно, медиа бомбили Ван Гала за мини-сборную Голландии в составе. В сезоне-1998/99 за «Барселону» играли Рудолфус Хесп, Михаэль Райцигер, Филипп Коку, Винстон Богард, братья Де Буры, Будевейн Зенден и Патрик Клюйверт – настоящая колония по сравнению с тем, что есть сейчас (Френки де Йонг, Мемфис Депай, Люк де Йонг). Клюйверт понимал негодование местных: «Очень опасно, что здесь столько легионеров из Голландии. Если дела вдруг пойдут плохо, будет очень легко во всем обвинить нас. Я отлично представляю, почему местные жители считают чрезмерным такое количество голландцев в клубе. Я бы чувствовал примерно то же самое, если бы в «Аяксе» играли восемь испанцев».

Вместе с Ван Галом, Куманом и Моуринью из клуба ушел и президент Хосеп Нуньес – человек, с которым «Барселона» выиграла 30 трофеев за 22 года. Освободившееся место занял его ближайший помощник Жоан Гаспар, которого боготворили болельщики. Гаспар влюбил в себя изобретательностью на посту вице-президента: в 1982-м он на танке уехал в аэропорт после переговоров с Диего Марадоной, а в 1996-м переоделся в официанта, чтобы пробраться в гостиничный номер Роналдо и завербовать его.

Первое трансферное окно получилось насыщенным. В мадридский «Реал» сбежал Луиш Фигу – вырученные 60 млн евро Гаспар вложил в Марка Овермарса и Эммануэля Пети из «Арсенала». Плюс 44 млн улетели еще на трех игроков, чьи фамилии ничего не значат для болельщиков с «Камп Ноу». Теоретически эти покупки могли принести пользу, но «Барселону» тренировал Лоренцо Серра Феррер – аналог Кике Сетьена.

Эммануэль Пети, «Барселона» Фото: Imago

Компетентность этого тренера отражает случай с Пети – свеженького чемпиона Европы в составе сборной Франции и автора гола в финале ЧМ-1998. Ситуация произошла на первой тренировке Эммануэля после трансфера из «Арсенала»: «Вратарь Ришар Дютрюэль переводил мне слова тренера и вдруг резко остановился с недоумением в глазах: «Коуч хочет узнать, на какой позиции ты играешь». Только закончился чемпионат Европы. Я посмотрел на тренера, потом на Ришара и уточнил: «Он шутит?» В ответ Дютрюэль покачал головой. Тогда я попросил Ришара: «Спроси у него, где он был последние два года. Его похитили? Или, может, он был в джунглях, где нет телевизора?»

«Барселона» вылетела из ЛЧ на групповой стадии и весну встречала в Кубке УЕФА. Феррера уволили в апреле. Гаспар провел переговоры с Арсеном Венгером и Фабио Капелло, но «Арсенал» с «Ромой» не отпустили тренеров на финише сезона. Выруливать ситуацию пришлось Карлесу Решаку, который находился в системе клуба более 30 лет и незадолго до назначения подписал на салфетке договоренность о переезде маленького Лионеля Месси из Аргентины в Каталонию.

Решак справился с главной задачей – вытащил команду на четвертое место, которое открывало путь в Лигу чемпионов. Благодаря победе 3:2 над «Валенсией», с решающим голом через себя гениального Ривалдо, «Барса» сравнялась по очкам с «летучими мышами» и оказалась выше в таблице из-за преимущества в личных встречах.

Футбол «Барселоны» все больше опирался на физику, поэтому когда Гаспар продлил Решака еще на один сезон, команду покинул Хосеп Гвардиола – 30-летний Пеп уже мысленно готовился к тренерской карьере и укатил в Серию А, где тактике уделялось намного больше внимания. Зато в основе застолбили место Карлес Пуйоль и Хави, которые отыграли больше всех матчей в сезоне. Тем не менее сезон-2001/02 «Барса» снова закончила на четвертом месте Примеры и позорно вылетела из Кубка на стадии 1/32 финала. Кампанию скрасил выход в полуфинал ЛЧ, но Решака это не спасло – на его место вернулся Ван Гал.

Этим решением Гаспар еще сильнее ухудшил положение клуба. Во-первых, сбежал Ривалдо – бразилец не переносил Луи. Во-вторых, застрадали Рикельме и Хавьер Савиола – Ван Гал душил их креатив и заставлял больше обороняться. Философа из Нидерландов уволили всего через полгода. Транзитом через исполняющего обязанности Антонио де ла Круса кресло главного тренера перешло к Радомиру Античу. Оказалось, это финальный аккорд Гаспара. Спустя 10 дней после назначения серба он покинул пост президента. В чемпионате Испании «Барселона» тогда располагалась в трех очках от зоны вылета.

Поработавший с «Реалом» и «Атлетико» Антич выжал максимум из той команды. Сербский специалист подтянул в основу молодых воспитанников Виктора Вальдеса и Андреса Иньесту. Также Антич разрешил Хави больше участвовать в атакующих действиях, передвинув его ближе к нападающим. «Барселона» закончила тот сезон на шестом месте – худший результат с 1989 года воспринимался с облегчением после перспективы оказаться в Сегунде с Ван Галом.

Андрес Иньеста («Барселона») против «Манчестер Сити» Фото: Imago

Летом 2003-го в «Барселоне» появились Франк Райкард, Роналдиньо и Жоан Лапорта. При этих людях «Барса» выиграла первый трофей за пять лет и открыла самую успешную главу в истории клуба. Но время очередной смуты наступило еще до ухода Лионеля Месси: неудачи в Лиге чемпионов, странные трансферы, голландцы. Кризис «Барселоны» неизбежен по циклическим соображениям. Главное, провести его с пользой, чтобы вернуться в топ – Лапорта уже проделывал этот трюк в начале 2000-х.

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