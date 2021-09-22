Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман высказался о значении Лионеля Месси для каталонцев и последствиях его ухода из клуба.

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«Месси заслонил собой все в «Барселоне». Все проблемы клуба он закрывал своей эффективностью и качеством игры. Он был хорош, он выигрывал. Конечно, вокруг Лионеля всегда были хорошие игроки, но он имел определяющую роль. На его фоне остальные выглядят хуже. Это не критика, а наблюдение. До прихода в «Барселону» я знал, насколько Месси хорош, но наблюдать за ним каждый день было настоящим наслаждением. Он всегда был эффективен, никаких лишних движений.

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Он был примером для игроков. Когда мы выиграли Кубок Испании – вы видели, что это значило для Месси. Он выиграл столько трофеев в карьере, куда более ценных, чем этот, но вы видели, что было на этот раз? В этих молодых игроках он увидел будущее клуба. Все хотели сфотографироваться с ним, я никогда не видел ничего подобного. Он был и остается великим. Тот факт, что его сейчас здесь нет, стал шоком для всего города», – заявил Куман в интервью Voetbal International

5 августа «Барселона» объявила, что не продлит контракт с Лионелем Месси. Каталонцы объяснили это финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте Ла Лиги.

После этого аргентинец перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до лета до лета 2023 года и может быть продлено еще на сезон.

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