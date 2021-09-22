Роберто Мартинес, главный тренер сборной Бельгии, в эксклюзивном интервью Eurosport развеял все слухи о своем возможном назначении в «Барселону» вместо Рональда Кумана.
«Вы знаете, мне нечего комментировать. Очевидно, это слухи, они есть всегда, в футболе это нормально. Когда вы проигрываете три игры, ходят слухи, что вы потеряете работу. Даже если у вас хорошие результаты, то тоже слухи будут всегда, но мне нечего сейчас комментировать», – рассказал Мартинес Eurosport.
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- Роберто Мартинес возглавляет сборную Бельгии с 2016 года. Под его руководством «красные дьяволы» добились своего лучшего результата на чемпионатах мира: третье место в России-2018.
- «Барселона» после четырех матчей занимает восьмое место в чемпионате Испании с 8 очками.
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