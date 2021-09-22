Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман в настоящий момент не рассматривает вариант с отставкой.
«Я уйду из «Барсы» только тогда, когда игроки перестанут воспринимать мои слова. Тогда я скажу: «Хорошо, я закончил». Но пока это не так. Каждый день, когда я выхожу на поле со своими игроками, – это прекрасный день», – цитирует слова Кумана журналист Фабрицио Романо.
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- «Барселона» после четырех матчей занимает восьмое место в чемпионате Испании с 8 очками.
- Рональд Куман работает на должности главного тренера «сине-гранатовых» с 2020 года.
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