Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес вопреки своим заявлениям оказаться в «Барселоне», сменив на посту Рональда Кумана. Об этом в твиттере сообщил футбольный журналист Гильем Балаге.
«Источники, близкие к Роберто Мартинесу говорят, когда подходящее время настанет, он перейдет в «Барселону». Он нравится Лапорте, Йорди Кройф – его близкий друг.
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Бельгия думает о Тьерри Анри, который продлил свой контракт, в качестве его замены, но, учитывая шанс, он может захотеть присоединиться к Роберто.
Роберто Мартинес не намерен уезжать до Лиги наций, но после этого он рассмотрит свое будущее с Бельгией, хотя федерация хотела бы, чтобы он остался до Катара», – написал Балаге.
- 6-10 октября Бельгия Мартинеса выступил в Финале четырех Лиги наций. Бельгийцы в полуфинале сыграют с Францией (7 октября), вторую путевку в финал разыграют Италия и Испания (6 октября).
- «Барселона» после четырех матчей занимает восьмое место в чемпионате Испании с 8 очками.
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