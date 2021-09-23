Нападающий «Реала» Карим Бензема внес весомый вклад в победу над «Мальоркой» в 6-м туре Ла Лиги – француз оформил дубль и отдал две голевые передачи.

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В шести матчах чемпионата Испании Бензема оформил 15 очков по системе «гол+пас» – у него 8 голов и 7 ассистов. Этот рекорд для топ-5 лиг Европы в 21-м веке – еще ни один игрок после шести стартовых туров не забивал больше.

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Также Карим стал автором юбилейного двухсотого мяча в рамках Ла Лиги. Француз является десятым бомбардиром в истории чемпионатов Испании.

«Реал» разгромил «Мальорку» на «Саньяго Бернабеу» со счетом 6:1. Хет-трик оформил Марко Асенсио.

В шести стартовых турах мадридцы забили 21 мяч. Это лучший результат клуба с 1987-го – тогда было 26 голов.

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