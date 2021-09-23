«Барселона» продолжает поиски замены Роналду Куману на посту главного тренера клуба.
Согласно информации Mundo Deportivo, руководство каталонцев хотело бы видеть на этой должности бывшего игрока клуба, который имеет опыт работы тренером. Наибольшее единодушие среди руководства «Барселоны» вызывает кандидатура Хави. Но легенда «блауграны» не является фаворитом президента Жоана Лапорты – отмечается, что он предпочел бы другого кандидата.
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Альтернативным выбором может стать Тьерри Анри. Несколько лет назад «Барселона» уже раздумывала над приглашением француза, но в итоге сделала выбор в пользу Эрнесто Вальверде. Сейчас Анри занимает должность ассистента главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса, которого также называли одним из кандидатов на замену Куману. Правда, в эксклюзивном интервью Eurosport коуч развеял все слухи.
- Роналд Куман занимает должность главного тренера «Барселоны» с августа 2020 года.
- Каталонцы сыграли 4 матча в чемпионате Испании-2021/22, набрали 8 очков и занимают восьмое место.
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