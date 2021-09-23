Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что сохранит пост главного тренера Рональд Куман или нет не зависит от матча Ла Лиги с «Кадисом» 23 сентября.
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«Будущее Кумана не зависит от результата матча с «Кадисом». Мы поддерживаем тренера. Он главный тренер «Барселоны», и мы хотим, чтобы все сложилось хорошо. Все тренеры, не только Куман, зависят от результатов команды, а в случае «Барсы» – еще и от стиля игры. Рональд – наш тренер, и мы на его стороне», – сообщил Лапорта по информации ESPN.
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  • «Барселона» после четырех матчей занимает восьмое место в чемпионате Испании с 8 очками.
  • Рональд Куман на посту главного тренера «Барсы» с 2020 года.
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