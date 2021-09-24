После матча 6-го тура Ла Лиги между «Кадисом» и «Барселоной» фанаты андалусийцев поиздевались над каталонским клубом, вспомнив уход Лионеля Месси.

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Болельщики собрались около стадиона домашнего стадиона «Кадиса» «Рамон де Карранса», где проходил матч, и пели: «Где же Лео Месси?».

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«Барса» сыграла с «Кадисом» вничью со счетом 0:0. Команда Кумана не победила во втором матче Ла Лиги подряд, до этого сине-гранатовые закончили встречу с «Гранадой» со счетом 1:1.

5 августа «Барселона» объявила, что не продлит контракт с Лионелем Месси. Каталонцы объяснили это финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте Ла Лиги.

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