Спортивный директор «Барселоны» Рамон Планес сообщил, что руководство клуба по-прежнему доверяет главному тренеру Роналду Куману, несмотря на очередную потерю очков.
«Куман пользуется нашей поддержкой. В воскресенье состоится еще один матч, и мы с ним. Он наш тренер. Мы находимся в новом цикле, и у нас есть качественные игроки с большим будущим», – приводит слова Планеса RMC Sport.
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Лапорта: «Работа Кумана в «Барсе» не зависит от игры с «Кадисом»
- «Барса» сыграла с «Кадисом» вничью со счетом 0:0. Команда Кумана не победила во втором матче Ла Лиги подряд, до этого сине-гранатовые закончили встречу с «Гранадой» со счетом 1:1.
- После ничьей с «Кадисом» каталонский клуб занимает седьмое место в таблице Ла Лиги, набрав девять очков в пяти матчах.
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