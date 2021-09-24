Обновлено 24/09/2021 в 09:17 GMT

В шестом туре чемпионата Испании «Барселона» не смогла переиграть «Кадис» (0:0). После матча защитник каталонцев Жерар Пике выразил недовольство календарем команды.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

«Я не понимаю, как они ставят нам такой календарь. Они ставят нас играть в понедельник, вот чего я не понимаю. Как это может быть так. Почему после игры во вторник с «Баварией» нам ставят матч в понедельник? Судья может допустить ошибку, вы можете ошибаться. Но это? Это не критика, это факты. Я не понимаю. У нас есть матчи с интервалом менее чем 72 часа. Мы играли в понедельник, теперь в четверг, затем идет Лига чемпионов. Мы же люди, в не роботы», – возмутился игрок. Его цитирует Marca

Футбол Серхи Роберто заплакал из-за свиста трибун. Фанатов осудил Пике 15/09/2021 В 14:53

Следующий матч «Барселона» проведет 26 сентября с «Леванте» в Примере, а 29 сентября сыграет с «Бенфикой» в Лиге чемпионов.

34-летний Пике играет на «Камп Ноу» с 2008 года.

«Барселона» забила 8 мячей на старте Ла Лиги – это худший показатель клуба за последние 18 лет: в начале сезона-2003/04 каталонцы забили всего 5 мячей в 5 матчах.

Чемпионат Испании Пике: «Начал встречаться с Шакирой, и отношения с Пепом изменились» 07/09/2021 В 08:44