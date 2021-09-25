Тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о вратарской конкуренции в «бланкос». А еще коуч рассказал, что Андрей Лунин обязательно получит игровые минуты в этом сезоне. Анчелотти верит в молодого голкипера.

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«Ротация на вратарской линии? Вратарь – это совсем другая позиция, но наша идея состоит в том, что за Куртуа должен быть молодой голкипер, который очень, очень силен и обладает хорошими качествами. Мы планируем давать ему игровое время. Лунин заслуживает того, чтобы играть и получит свой шанс», – приводит слова Анчелотти издание Marca

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Лунин перешел в «Реал» в 2018 году за 8,5 млн евро.

Ранее Андрей выступал на правах аренды за «Овьедо», «Вальядолид» и «Леганес».

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