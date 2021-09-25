Главный тренер «Реймса» Оскар Гарсия в скором времени может сменить команду. Им активно интересуется руководство «Барселоны». Лапорта видит 48-летнего испанца заменой Роналду Куману.

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Кандидатура Гарсии обсуждалась руководством каталонского клуба. В случае увольнения Кумана команду может возглавить воспитанник «сине-гранатовых», об этом сообщает RMC Sport . В 1993 году Гарсия дебютировал в первой команде, за которую выступал до 1999-го.

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Сейчас Оскар Гарсия тренирует «Реймс». Французский клуб занимает 15-ю строчку в таблице Лиги 1.

С 2010 по 2012 год Гарсия был главным тренером команды «Барселоны» до 19 лет. Ранее в Ла Лиге Оскар тренировал «Сельту».

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