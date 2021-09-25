Главный тренер «Реймса» Оскар Гарсия в скором времени может сменить команду. Им активно интересуется руководство «Барселоны». Лапорта видит 48-летнего испанца заменой Роналду Куману.
Кандидатура Гарсии обсуждалась руководством каталонского клуба. В случае увольнения Кумана команду может возглавить воспитанник «сине-гранатовых», об этом сообщает RMC Sport. В 1993 году Гарсия дебютировал в первой команде, за которую выступал до 1999-го.
Чемпионат Испании
«Мы играем спустя 72 часа». У Пике горит от календаря «Барсы»
- Сейчас Оскар Гарсия тренирует «Реймс». Французский клуб занимает 15-ю строчку в таблице Лиги 1.
- С 2010 по 2012 год Гарсия был главным тренером команды «Барселоны» до 19 лет. Ранее в Ла Лиге Оскар тренировал «Сельту».
Чемпионат Испании
Руководство «Барсы» поддержало Кумана после ничьей с «Кадисом»
Чемпионат Испании
Фанаты «Кадиса» затроллили «Барсу» песней о Месси