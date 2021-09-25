Чемпионат Англии
Роналду предлагали «Атлетико» до ухода в «МЮ»
21/09/2021 В 11:36
Чемпионат Испании
Жоау Феликсу грозит бан до 14 матчей за оскорбление судьи
18/09/2021 В 17:43
Чемпионат Испании
«Атлетико» за 10 лет приобрел игроков почти на миллиард евро
08/09/2021 В 06:44