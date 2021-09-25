Нападающий «Барселоны» Ансу Фати прокомментировал получение 10-го номера после ухода Лионеля Месси из клуба.
«Я благодарен клубу и капитанам за возможность носить этот номер. Это честь. Это вызов, потому что 10-й номер очень много значит для клуба. Под ним играли Лео, Роналдиньо и другие великие игроки. Но я считаю так: если играешь в «Барсе», то всегда должен быть готов ко всему. Это лучший клуб в мире. 10-й номер оказывает давление, но находиться в «Барсе» – это уже значит быть под давлением», – приводит слова Фати Diario Sport.
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- Из-за травмы колена Фати не выходил на поле с 7 ноября 2020 года, залечивая травму мениска.
- Возвращение форварда ожидается в матче 7-го тура Ла Лиги с «Леванте», который пройдет 26 сентября в 17:15 (мск).
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