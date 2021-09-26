«Барселона» заинтересована в заключении нового контракта с нападающим Усманом Дембеле, который по окончании сезона может стать свободным агентом. Руководство клуба находится на стадии переговоров с футболистом через его агента Мусу Сиссохо.
«Барса» подготовила для Дембеле два варианта контракта, но оба с меньшим денежным вознагражением, нежели в нынешнем договоре: до 2024 года и до 2025 года с не столь значительным сокращением оклада, сообщает Sport.es
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- Дембеле выступает за каталонский клуб с 2017 года. Из-за травмы подколенного сухожилия Усман еще не играл в этом сезоне, его возвращение намечено на 20-е числа октября.
- «Барселона» идет на восьмом месте в чемпионате Испании после пяти встреч, в ее активе девять очков.
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