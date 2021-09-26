Центральный защитник «Лестера» Чаглар Сёюнджю ближайшей зимой может продолжить карьеру в чемпионате Испании.
Как сообщает Defensa Central, в приобретении 25-летнего турка заинтересован мадридский «Реал». Отмечается, что английский клуб готов продать футболиста за 45 млн евро. Сеюнджю выступает за «Лестер» с августа 2018 года.
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- В составе «лис» он отыграл 91 матч, забил два гола и отдал один ассист. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.
- За сборную Турции защитник провел 40 игр и забил 2 гола.
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