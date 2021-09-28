У «Барселоны», возможно, выкупят клубный долг в размере 1,5 миллиарда евро, причем каталонцы отрицают поступление подобного рода предложений.
Компания из Дубая, название которой пока не озвучено, готова уже сейчас полностью погасить задолженность «Барсы» с отсрочкой платежей минимум на два года и с перспективой продления этого срока до 12 лет под небольшие проценты.
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Если сделка состоится, то финансовое положение «Барселоны» значительно улучшится, что позволит команде сразу осуществлять новые трансферы, сообщает sport.es.
- После шести матчей чемпионата Испании «Барса» идет на шестом месте, в ее активе 12 очков.
- «Барселона» не смогла продлить контракт с Лионелем Месси летом 2021 года из-за финансовых и структурных препятствий со стороны Ла Лиги.
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