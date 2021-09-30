Руководство «Барселоны» не уволит главного тренера команды Роналда Кумана как минимум до матча восьмого тура Ла Лиги против «Атлетико».
Президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта не станет принимать скоропалительных решений после разгрома от «Бенфики» в Лиге чемпионов, чтобы не накалять ситуацию в команде перед важной игрой. Глава каталонцев верит, что «Барса» еще может прибавить. Решение о будущем Кумана могут принять по итогам встречи с «Атлетико», сообщает Sport.es.
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- Матч против «Атлетико» Куман пропустит из-за дисквалификации.
- «Барселона» сыграет с командой Диего Симеоне 2 октября в 22:00 (мск).
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