Руководство «Барселоны» не уволит главного тренера команды Роналда Кумана как минимум до матча восьмого тура Ла Лиги против «Атлетико».

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Президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта не станет принимать скоропалительных решений после разгрома от «Бенфики» в Лиге чемпионов, чтобы не накалять ситуацию в команде перед важной игрой. Глава каталонцев верит, что «Барса» еще может прибавить. Решение о будущем Кумана могут принять по итогам встречи с «Атлетико», сообщает Sport.es

Лига чемпионов УЕФА «Легко уволить тренера». Бускетс и Де Йонг вступились за Кумана 7 ЧАСОВ НАЗАД

Матч против «Атлетико» Куман пропустит из-за дисквалификации.

«Барселона» сыграет с командой Диего Симеоне 2 октября в 22:00 (мск).

Лига чемпионов УЕФА «В конечном счете виноват тренер». Куман – об увольнении 7 ЧАСОВ НАЗАД