Нападающий «Атлетико» Луис Суарес прокомментировал информацию о том, что легенда «Барселоны» Хави может стать главным тренером клуба.

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«Сейчас в «Барселоне» идет война, которая вредит игрокам. Как фанат футбола и того, что сделал Хави как игрок, я не думаю, что ему стоит приходить в клуб в ближайшее время. Он умен и осознает, какие сложности переживает «Барса». Ему нужно выждать нужный момент.

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У Хави есть товарищи внутри команды, с которыми ему придется советоваться, и это будет сложный выбор. Я считаю Хави очень квалифицированным тренером, и возвращение на «Камп Ноу» в иных условиях может сделать его таким же великим тренером, каким он был игроком», – сказал Суарес в интервью Sport.es

Луис Суарес был футболистом «Барселоны» с 2014 по 2020 год.

Уругваец – второй бомбардир каталонского клуба за всю историю со 195 мячами.

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