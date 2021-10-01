Супруга защитника «Барселоны» Жерара Пике пострадала от нападения двух диких кабанов.
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С певицей все в порядке. В сторис инстаграма Шакира рассказала, что кабаны утащили в лес ее сумку и телефон, однако ей удалось их найти. По информации издания Huffpost, инцидент произошел в одном из парков Барселоны.
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