Спустя девять сезонов, поиграв за «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Монако» и «Галатасарай», 35-летний Фалькао вернулся в испанский чемпионат. Последние два года в Стамбуле, где он провел 47 матчей и забил 22 мяча, были противоречивыми из-за частых травм. Радамель нуждался в смене обстановки. Экс-нападающий «Атлетико», выигравший Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и Кубок Короля, намерен доказать себе и всем, что он в отличной форме и заслуживает быть на ЧМ в Катаре.

В Вальекасе колумбиец сразу обрел вторую жизнь и новую семью. Более 2500 человек с нетерпением ждали его появления на стадионе «Райо» за несколько часов до презентации. «Фалькао – один из лучших голеадоров в истории футбола, из многочисленных предложений он принял наше», – с гордостью заявил президент клуба Рауль Мартин Преса.

Радамель Фалькао, «Райо Вальекано» Фото: Getty Images

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Радамель впервые отказался от девятого номера, взяв 3-й. Причина столь необычного выбора проста: под ним всю жизнь выступал его отец, защитник Радамель Гарсия Кинг. Так футболист продемонстрировал любовь и восхищение отцом. «Фалькаомания» охватила Мадрид, футболки с его именем за 80 евро были раскуплены за считанные часы. «В этом нет ничего странного, – уверен «Пити» Медина Луна, третий бомбардир в истории «Райо». – Радамель – историческое приобретение для клуба. Со времен Уго Санчеса у нас не было игрока такого уровня. Он – синоним гола в Испании, настоящий профессионал. Я сам с нетерпением ждал его приезда».

Фалькао уже в дебютном матче оправдал ожидания болельщиков, которые неустанно скандировали его имя. Он вышел на поле во втором тайме дерби с «Хетафе» и спустя всего девять минут отметился первым «голасо» за новую команду. По данным Union Rayo, Радамель стал самым быстрым дебютантом-голеадором в истории клуба в 21 веке, опередив на 10 минут Хулио Альвареса. «С уходом таких игроков, как Месси, Роналду, Неймар, Ла Лига стала более равной. Я очень мотивирован, поэтому буду выкладываться на 100% в каждой игре. После первой тренировки с командой меня приятно удивила ее сплоченность и амбициозность», – поделился колумбийский футболист.

Радамель Фалькао празднует гол в ворота «Атлетика» Фото: Getty Images

Следующий матч в Бильбао имел особое значение не только для Фалькао, но и для тренера «Райо» Андони Ираолы, в прошлом легендарного игрока баскского клуба. Выезд на «Сан Мамес» против «Атлетика», еще ни разу не уступившего в этом сезоне – непростая задача для команды, вернувшейся из Сегунды. В таких встречах все решают детали. Фалькао вышел на поле на 76-й минуте при счете 1:1. Уже в добавленное время, благодаря полному взаимопониманию с португальским полузащитником Бебе, его четкому навесу в центр, Радамель головой поразил ворота соперника и обеспечил три очка команде. Ираола на послематчевой пресс-конференции отметил: «Еще не прошло и недели, как Фалькао тренируется с нами, но у него огромное желание влиться в коллектив как можно быстрее. У него великолепное голевое чутье, и постепенно он будет получать больше игрового времени». В испанских медиа стали подшучивать над «Барселоной»: «Если ты за «Райо» можно спать спокойно, а вот «Барселона», кажется, прогадала с нападающими».

9 мая 2012 года в финале Лиги Европы в Бухаресте Радамель Фалькао оставил без трофея «Атлетик», когда нынешний тренер «Райо» еще защищал цвета команды из Бильбао. «Так бывает в футболе. Жизнь преподносит сюрпризы. Пока мы не говорили о том матче, может, перед игрой с «Атлетико» он мне напомнит об этом», – прокомментировал баскский коуч. В Мадриде всех волнует, отметит ли Фалькао мяч в ворота «Атлетико», на что колумбиец ответил : «Я не буду открыто праздновать гол команде, которая столько мне дала». Популярность Фалькао зашкаливает, в твиттере у него больше поклонников (17,3 млн), чем у Мбаппе и Холанна на двоих (7,8 млн). Позади остались девятки «Реала» и «Атлетико», Бензема и Луис Суарес.

Радамель Фалькао против «Атлетика» в финале Лиги Европы-2011/12 Фото: Getty Images

Эль Тигре в прошлом туре в домашнем матче с «Кадисом» вышел в основе и снова поразил ворота соперника. Были те, кто не верил в его появление, и те, кто сомневались в целесообразности трансфера из-за возраста и многочисленных травм (18), но Радамель успокоил всех забитыми мячами.

Фалькао – третий игрок в истории Ла Лиги по голам за игру (0,7), его опережают лишь две бестии: Лионель Месси и Криштиану Роналду. В «Атлетико» Радамель дважды становился лучшим бомбардиром команды, а сейчас он уже правит в Вальекасе.

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