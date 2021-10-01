«Барселона» опубликовала отчет об итогах финансового года-2020/21.

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Операционные доходы каталонцев составили 631 миллион евро, что намного ниже заложенных в бюджет 828 миллионов евро. По сравнению с прошлым годом показатель снизился на 224 миллиона евро или 26%. Расходы по сравнению с предыдущим сезоном увеличились на 19% – с 955 миллионов до 1,136 миллиарда евро. Это самый высокий показатель за всю историю клуба. Операционный убыток «Барсы» за финансовый год составил 505 миллионов евро, чистый убыток после уплаты налогов – 481 миллион евро.

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Согласно установленным Ла Лигой критериям чистый долг «Барсы» на 30 июня 2021 года составляет 680 миллионов евро. Скорректированный долг – 558 миллионов евро. Сумма снизилась на 122 миллиона евро после ряда чрезвычайных инвестиций. Банковский долг клуба составляет 533 миллиона евро. Каталонцы заканчивают год с доступными денежными средствами в размере 63 миллионов евро.

Ожидаемые доходы клуба в сезоне-2021/22 года составят 765 миллионов евро, что на 21% больше, чем в прошлом сезоне. Руководство считает, что увеличению доходов поспособствует открытие «Камп Ноу» для зрителей. Также прогнозируется сокращение расходов до 784 миллионов евро – это объясняется значительным сокращением зарплатной ведомости футболистов (на 31%). В случае достижения указанных выше показателей финансовый год будет закрыт с операционным убытком в 19 миллионов евро, но после налогообложения ожидается чистая прибыль в 5 миллионов евро. Полный финансовый отчет опубликован на официальном сайте «Барселоны»

Летом 2021 года «Барселона» не смогла продлить контракт с Лионелем Месси из-за финансовых и структурных препятствий со стороны Ла Лиги.

Сообщалось, что многомиллионный долг каталонцев готова выкупить компания из Дубая.

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