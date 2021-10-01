Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман ответил на провокационные вопросы журналистов на пресс-конференции перед матчем 8-го тура Ла Лиги против «Атлетико».

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– Каким был ваш лучший момент на посту тренера «Барсы»?

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– Я должен отвечать? Кажется, меня уже провожают на выход. Лучший момент – подписание контракта с «Барсой». Худший – уход Месси.

– Сможет ли другой тренер добиться с этой командой большего?

– Не знаю. Мне теперь за других тренеров говорить? Если бы у меня был мешок с деньгами, Месси все еще был бы здесь. И я бы позвал других футболистов, чтобы играть в доминирующем стиле, – приводит слова Кумана Marca

После шести сыгранных матчей «Барса» занимает шестую строчку в Ла Лиге – у каталонцев три победы и три ничьих.

В стартовых матчах ЛЧ «блауграна» проиграла «Баварии» и «Бенфике» с общим счетом 0:6 и идет на последнем месте в группе.

«Барселона» сыграет с «Атлетико» 2 октября в 22:00 (мск). Кумана не будет на тренерской скамейке каталонцев из-за дисквалификации.

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