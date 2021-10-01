Бывший полузащитник «Реала» Гути заявил, что согласился бы стать тренером «Барселоны».
«Куман попал в сложную ситуацию. Часто плохие результаты зависят не только от тренера. «Барселона» переживает сложное экономическое положение, и это накладывает трудности.
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Мог бы ли я возглавить «Барсу»? Почему бы и нет? Я хочу тренировать и показать людям, что, помимо карьеры игрока, у меня есть все необходимое, чтобы преуспеть в качестве тренера», – цитирует Гути AS.
- Гути – воспитанник мадридского «Реала». Испанец провел лишь один год за пределами «Сантьяго Бернабеу» – отыграл за «Бешикташ» сезон-2010/11, после чего завершил карьеру футболиста.
- Тренерскую карьеру Гути начал в системе «Реала», позже был ассистентом в «Бешикташе». Последний клуб испанца как главного тренера – «Альмерия» из Сегунды, Гути работал с ней в сезоне-2019/20.
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