Бывший полузащитник мадридского «Реала» Хосе Мария Гутьеррес, больше известный как Гути, опроверг предыдущее заявление о готовности возглавить «Барселону».

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«Я бы никогда не пошел тренировать «Барселону». У них там большой беспорядок. Мне нравится смотреть, как проигрывает «Барселона», – приводит слова испанца твиттер El Larguero.

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Гути – воспитанник мадридского «Реала». Он отыграл за пределами «Реала» лишь один – последний – сезон и завершил карьеру.

Последним его клубом как главного тренера является «Альмерия» из Сегунды, которую Гути возглавлял в сезоне-2019/20.

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