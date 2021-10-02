Роналд Куман, которого журналисты чуть ли не напрямую провожают на пресс-конференциях, готовит полуживую «Барселону» к выезду к «Атлетико» на матч жизни, хотя сам не будет руководить командой из-за дисквалификации.
Кто посмотрит матч по ТВ
Лазарет «индейцев» почти пустой: Матеус Кунья не сыграет точно из-за мышечной травмы, а Киран Триппьер находится под вопросом – у него проблемы с голеностопом.
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У «Барселоны» проблем побольше: вне игры Серхио Агуэро (икры), Алехандро Бальде (спина), Мартин Брэйтуэйт (колено), Мусса Ваг (сухожилие), Усман Дембеле (колено). 18-летний Педри вернулся в матче с «Бенфикой», но в пятницу пропустил тренировку из-за проблем со здоровьем, так что его выход против «Атлетико» неочевиден. Плюс – на скамейке не будет Роналда Кумана.
Педри, «Барселона»
Фото: Getty Images
Форма
Обе команды далеки от стабильности, но у «Атлетико» дела чуть получше. Бельмом в глазу выглядит поражение в последнем туре от аутсайдера «Алавеса», но следом команда Симеоне переиграла на выезде в Лиге чемпионов «Милан».
«Барселона» после стартовой победы над крепким «Сосьедадом» обыграла только совсем скромные «Хетафе» и «Леванте». Дела в ЛЧ идут хуже некуда: в матче с «Баварией» каталонцам сейчас ловить нечего, но вот 0:3 от «Бенфики» в минувшую среду – это провал без всяких оговорок.
Лицом к лицу
- «Атлетико» не проигрывал в трех последних матчах против «Барсы» в Ла Лиге (1 победы, 2 ничьи). Круче серию «индейцы» выдали только в 2004-06 годах (3 победы, 2 ничьи).
- В то же время «Атлетико» лишь раз обыграл «Барселону» в последних 11 домашних матчах: как раз в последней встрече в ноябре 2020-го. А в последний раз «индейцы» обыграли «Барсу» дома хотя бы два раза подряд больше десяти лет назад: три матча с марта-2008 по февраль-2010.
- «Барселона» не проиграла ни разу в стартовых шести турах Ла Лиги (3 победы, 3 ничьи) лишь во второй раз за последние шесть лет (6 побед в сезоне-2017/18).
- Луис Суарес забивал 30 соперникам из 31 в Ла Лиге. И только «Барсу» (1 матч), свою бывшую, он еще не огорчал.
- Ян Облак может стать первым вратарем, который засушил «Барселону» в трех матчах Ла Лиги подряд в 21 веке.
Ян Облак
Фото: Getty Images
Ориентировочные составы
Котировки букмекеров
Победа «Атлетико»: 1,93
Ничья: 3,65
Победа «Барселоны»: 4,20
Сегодня каталонцы считались бы андердогом даже в домашнем матче против «Атлетико». Но игра пройдет в Мадриде, так что действующие чемпионы – очевидные фавориты. Результативной игры точно ждать не стоит, так что победа хозяев и тотал меньше 3,5 за 2,47 – оптимальный вариант.
Где смотреть
Стартовый свисток на «Ванда Метрополитано» будет дан в 22:00. Потенциально последний матч Кумана во главе «Барсы», но без самого Кумана можно посмотреть на «ОККО Спорт» в прямом эфире. А еще можно зайди на Eurosport.ru и оценить искрометную текстовую трансляцию Данила Тармасинова.
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