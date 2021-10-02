Роналд Куман, которого журналисты чуть ли не напрямую провожают на пресс-конференциях, готовит полуживую «Барселону» к выезду к «Атлетико» на матч жизни, хотя сам не будет руководить командой из-за дисквалификации.

Кто посмотрит матч по ТВ

Лазарет «индейцев» почти пустой: Матеус Кунья не сыграет точно из-за мышечной травмы, а Киран Триппьер находится под вопросом – у него проблемы с голеностопом.

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У «Барселоны» проблем побольше: вне игры Серхио Агуэро (икры), Алехандро Бальде (спина), Мартин Брэйтуэйт (колено), Мусса Ваг (сухожилие), Усман Дембеле (колено). 18-летний Педри вернулся в матче с «Бенфикой», но в пятницу пропустил тренировку из-за проблем со здоровьем, так что его выход против «Атлетико» неочевиден. Плюс – на скамейке не будет Роналда Кумана.

Педри, «Барселона» Фото: Getty Images

Форма

Обе команды далеки от стабильности, но у «Атлетико» дела чуть получше. Бельмом в глазу выглядит поражение в последнем туре от аутсайдера «Алавеса», но следом команда Симеоне переиграла на выезде в Лиге чемпионов «Милан».

«Барселона» после стартовой победы над крепким «Сосьедадом» обыграла только совсем скромные «Хетафе» и «Леванте». Дела в ЛЧ идут хуже некуда: в матче с «Баварией» каталонцам сейчас ловить нечего, но вот 0:3 от «Бенфики» в минувшую среду – это провал без всяких оговорок.

Лицом к лицу

«Атлетико» не проигрывал в трех последних матчах против «Барсы» в Ла Лиге (1 победы, 2 ничьи). Круче серию «индейцы» выдали только в 2004-06 годах (3 победы, 2 ничьи).

В то же время «Атлетико» лишь раз обыграл «Барселону» в последних 11 домашних матчах: как раз в последней встрече в ноябре 2020-го. А в последний раз «индейцы» обыграли «Барсу» дома хотя бы два раза подряд больше десяти лет назад: три матча с марта-2008 по февраль-2010.

«Барселона» не проиграла ни разу в стартовых шести турах Ла Лиги (3 победы, 3 ничьи) лишь во второй раз за последние шесть лет (6 побед в сезоне-2017/18).

Луис Суарес забивал 30 соперникам из 31 в Ла Лиге. И только «Барсу» (1 матч), свою бывшую, он еще не огорчал.

Ян Облак может стать первым вратарем, который засушил «Барселону» в трех матчах Ла Лиги подряд в 21 веке.

Ян Облак Фото: Getty Images

Ориентировочные составы

Котировки букмекеров

Победа «Атлетико»: 1,93

Ничья: 3,65

Победа «Барселоны»: 4,20

Сегодня каталонцы считались бы андердогом даже в домашнем матче против «Атлетико». Но игра пройдет в Мадриде, так что действующие чемпионы – очевидные фавориты. Результативной игры точно ждать не стоит, так что победа хозяев и тотал меньше 3,5 за 2,47 – оптимальный вариант.

Где смотреть

Стартовый свисток на «Ванда Метрополитано» будет дан в 22:00. Потенциально последний матч Кумана во главе «Барсы», но без самого Кумана можно посмотреть на «ОККО Спорт» в прямом эфире. А еще можно зайди на Eurosport.ru и оценить искрометную текстовую трансляцию Данила Тармасинова.

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