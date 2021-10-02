Французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема заверил, что его соотечественник, форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, однажды окажется в королевском клубе.
«Килиан Мбаппе когда-нибудь сыграет за« Реал». Не знаю когда, но он скоро узнает. Он сам это сказал», – заявил Бензема по сообщению L'Equipe.
Лига чемпионов УЕФА
Бензема забил в 17-м сезоне ЛЧ и установил рекорд турнира
- В нынешнем сезоне Мбаппе забил четыре мяча при трех результативных передачах за восемь игр в чемпионате Франции.
- Летом «ПСЖ» отклонил несколько предложений «Реала» по Мбаппе. При этом Килиан в конце сезона станет свободным агентом.
Килиан Мбаппе хочет перейти в «Реал» в январе. Он отклонил все варианты «ПСЖ» по продлению контракта
Лига чемпионов УЕФА
«Шериф» сенсационно грохнул «Реал» на «Сантьяго Бернабеу»
Чемпионат Франции
Мбаппе хочет перейти в «Реал» в январе. «ПСЖ» бесит нападающего