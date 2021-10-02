Французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема заверил, что его соотечественник, форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, однажды окажется в королевском клубе.

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«Килиан Мбаппе когда-нибудь сыграет за« Реал». Не знаю когда, но он скоро узнает. Он сам это сказал», – заявил Бензема по сообщению L'Equipe

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В нынешнем сезоне Мбаппе забил четыре мяча при трех результативных передачах за восемь игр в чемпионате Франции.

Летом «ПСЖ» отклонил несколько предложений «Реала» по Мбаппе. При этом Килиан в конце сезона станет свободным агентом.

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