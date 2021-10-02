Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объявил, что Роналд Куман продолжит работать в каталонском клуба даже в случае поражения «Атлетико».
  • Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом.
«Куман останется. Он продолжит работать тренером вне зависимости от результата сегодняшнего матча. Он заслуживает доверия, он легенда «Барселоны». Я ценю, что он согласился тренировать команду в трудные времена», – приводит слова Лапорты Фабрицио Романо в твиттере.
Чемпионат Испании
Куман рассказал, при каком условии Месси бы остался в «Барсе»
ДЕНЬ НАЗАД
  • В стартовых матчах ЛЧ «Барса» проиграла «Баварии» и «Бенфике» с общим счетом 0:6 и идет на последнем месте в группе.
  • «Барселона» сыграет с «Атлетико» 2 октября в 22:00 (мск). Кумана не будет на тренерской скамейке каталонцев из-за дисквалификации.
Роналд Куман: «Уйду из «Барселоны», когда игроки перестанут понимать мои слова»
Следи за расписанием матчей дня по ссылке
Чемпионат Испании
Кумана не уволят из «Барсы» до матча с «Атлетико» (Sport.es)
30/09/2021 В 11:24
Лига чемпионов УЕФА
«Легко уволить тренера». Бускетс и Де Йонг вступились за Кумана
30/09/2021 В 05:39