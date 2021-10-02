Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объявил, что Роналд Куман продолжит работать в каталонском клуба даже в случае поражения «Атлетико».

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«Куман останется. Он продолжит работать тренером вне зависимости от результата сегодняшнего матча. Он заслуживает доверия, он легенда «Барселоны». Я ценю, что он согласился тренировать команду в трудные времена», – приводит слова Лапорты Фабрицио Романо в твиттере

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В стартовых матчах ЛЧ «Барса» проиграла «Баварии» и «Бенфике» с общим счетом 0:6 и идет на последнем месте в группе.

«Барселона» сыграет с «Атлетико» 2 октября в 22:00 (мск). Кумана не будет на тренерской скамейке каталонцев из-за дисквалификации.

Чемпионат Испании Кумана не уволят из «Барсы» до матча с «Атлетико» (Sport.es) 30/09/2021 В 11:24