Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объявил, что Роналд Куман продолжит работать в каталонском клуба даже в случае поражения «Атлетико».
«Куман останется. Он продолжит работать тренером вне зависимости от результата сегодняшнего матча. Он заслуживает доверия, он легенда «Барселоны». Я ценю, что он согласился тренировать команду в трудные времена», – приводит слова Лапорты Фабрицио Романо в твиттере.
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- В стартовых матчах ЛЧ «Барса» проиграла «Баварии» и «Бенфике» с общим счетом 0:6 и идет на последнем месте в группе.
- «Барселона» сыграет с «Атлетико» 2 октября в 22:00 (мск). Кумана не будет на тренерской скамейке каталонцев из-за дисквалификации.
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