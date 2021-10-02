Луис Суарес второй раз в карьере играл против «Барселоны» – клубе, в котором провел шесть счастливых лет карьеры. Он вышел в старте «Атлетико» и за один тайм оформил победу мадридцев. На 23-й минуте Эль Пистолеро отдал отличный пас в касание на Тома Лемара, а на 44-й уже сам принял передачу француза в штрафной и расстрелял ворота Марка-Андре Тер Стегена. 2:0 – «индейцы» без шансов переиграли «блауграну».

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Суарес впервые забил «Барсе» и из уважения не праздновал гол в принципиальном матче. После забитого мяча он молитвенно сложил руки и поднял их к небесам. На уругвайца тут же напрыгнул Родриго де Пауль и что-то прошептал на ухо, но Луис демонстративно не радовался голу. Форварда обнимал Хосе Мария Хименес, но бомбардир лишь не разлеплял ладони и принимал объятия партнеров.

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Луис Суарес и Родриго де Пауль, «Атлетико» – «Барселона» Фото: Getty Images

«Я не мог быть счастливым в месте, где на меня больше не рассчитывали», – объяснял Суарес в феврале 2021 года (цитата по France Football ). – Но сейчас семья чувствует, что я счастлив, и это главное. Больше всего меня обидели слова, что я старый и никогда больше не сыграю на высоком уровне. Что не соответствую топ-клубу».

От страйкера отказался лично Роналд Куман, возглавивший «Барселону» летом 2020-го. Голландский тренер позвонил Суаресу и объявил, что больше в нем не нуждается. Луиса недоверие только мотивировало, поэтому он хорошенько запомнил способ расставания с «сине-гранатовыми».

«Я не злюсь на «Барселону», – это уже Суарес в сентябре этого года. – Иногда меня ранит форма прощания – из-за траектории, из-за уважения, которое я всегда проявлял и которое никто не ценил. Всегда помню об этом, потому что за годы в «Барсе» мы вместе пережили очень плохие моменты, разочаровывающие вечера, боль и грусть (цитата по El Mundo Deportivo )».

Фотографы запечатлели и другой жест уругвайца – когда он после забитого мяча прислонил кулак с оттопыренными мизинцем и большим пальцем (явная отсылка к телефону).

Луис Суарес, «Атлетико» – «Барселона» Фото: Getty Images

Возможно, это привет именно Куману, который ограничился одним звонком и даже не встретился с легендой каталонского клуба лично. Смешно, что Роналд во время игры с «Атлетико» как раз сидел на телефоне – отбывал дисквалификацию за красную карточку с «Кадисом» два тура назад. Теперь микропразднование Пистолеро превратилось из просто издевательской радости в символ проблем «блауграны».

Сам Суарес отрицает, что у жеста был конкретный адресат. «Я показал телефон не Роналду Куману. Это для тех, кто знает мой номер и помнит, что я все еще пользуюсь телефоном. В шутку пообещал детям, что отпраздную гол именно таким образом», – рассказал уругваец репортерам в микст-зоне.

Конечно, о расставании с Луисом спрашивали и Роналда Кумана, но он всегда отвечал журналистам, что не жалеет ни о том звонке, ни об уходе нападающего. Интересно, что тренер думает теперь – когда Суарес голом и ассистом похоронил «Барселону» в важном матче.

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