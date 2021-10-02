На 68-й минуте матча с «Атлетико» Ансу Фати дерзко проскочил Хосе Хименеса и напоролся на фол от Марио Эрмосо. Каталонцы получили выгоднейший штрафной с 24 метров. Номерной наследник Лео Месси подступил к мячу, но пробил выше ворот. «Ванда Метрополитано», забитая болельщиками впервые за полтора года, радостно зашумела.

Дерзкая обводка и бесславный штрафной – контраст, которым можно описать всю игру «Барселоны» против «Атлетико». Команде Роналда Кумана не хватило продуктивных идей как в атаке, так и в защите.

На мяче «Барселона» положилась на смещения Мемфиса Депая и рывки в штрафную от полузащитников. Голландец отбегал как в левый, так и в правый полуфланг, откуда выдал семь и девять действий соответственно. Правда, по левому краю девятый номер чаще смещался вглубь.

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Когда Депай покидал центр атаки, в штрафную «Атлетико» включались Гави, Филиппе Коутиньо и Френки де Йонг. До перерыва последний и вовсе держался на одной линии с Мемфисом.

Проблема «Барселоны» состояла в том, что рывки полузащитников и смещения Депая не создавали пространства в штрафной. Группа Гави-Коутиньо-Де Йонг суммарно выдала лишь три действия в чужой коробке. Все из-за компактности «Атлетико»: три центральных защитника и три полузащитника выстраивались в узкий блок 3-3, который лишил каталонцев пространства в продвинутых зонах.

Компактность «Атлетико» против атакующей расстановки «Барселоны» в первом тайме Фото: Other Agency

Надежность «Атлетико» отразилась в ударах. «Барселона» девять раз стрельнула по чужим воротам, но лишь дважды – из штрафной. Каталонцы выдали 18 действий в прямоугольнике, что говорит о стерильности на фоне 71% владения.

На атаке проблемы «Барселоны» не закончились. В защите гости применили персональную опеку. Сильнее всех личные привязки помогли Луису Суаресу. Уругваец воспользовался чужими методами в обоих голевых эпизодах.

В первой результативной атаке Суарес заметил, что Жоау Феликс убежал от Рональда Араухо и приковал внимание Серхио Бускетса. Луис открылся за спиной опорника. Жерар Пике не смог броситься на старого приятеля: по соседнему каналу забежал Тома Лемар, который принял пас от девятого номера и забил.

Суарес открылся между Пике и Бускетсом, чтобы отдать голевую на Лемара Фото: Other Agency

Во втором удачном эпизоде Суарес получил колоссальную свободу в штрафной. Причина заключалась в том, как легко посыпалась персональная защита «Барселоны». Араухо вновь выбросился на Феликса. Мимо Рональда пронесся Лемар, который опять отвлек Пике и пробросил мяч открывшемуся форварду.

Лемар включается в пространство, которое Араухо бросил в погоне за Феликсом, и отвлекает Пике. Суарес отклеивается от Жерара Фото: Other Agency

В обоих случаях Суарес пользовался зонами, которые возникали из-за чрезмерного фокуса чужих защитников на персональной опеке. Так что месть Луиса оказалась удачной еще и с тактической точки зрения.

Общее описание игры наталкивает на мысль, что «Барса» была беспомощна. Такой вывод близок к правде, но не учитывает всего контекста.

Задумка с рывками полузащитников в штрафную работала в матче с «Бенфикой». Автором самого острого момента в Лиссабоне стал Де Йонг – как раз после включения в высокую зону. Центральных защитников Куман поделил на подвижного (Араухо) и статичного (Пике) в соответствии с разбивкой Диего Симеоне.

Главная проблема «Барсы» состояла в том, что «Атлетико» быстро нашел пробоины в стартовой тактике. Обладал ли Куман достаточным влиянием с трибуны – вопрос. Пытался ли Роналд изменить ситуацию, в какую сторону и насколько его идеи перенеслись на поле – неизвестно.

«Барселона» проиграла заслуженно, но глумиться над Куманом не стоит. Стартовые идеи голландца объяснимы, а в матч-менеджменте он был ограничен.

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