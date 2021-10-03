Защитник «Барселоны» Жерар Пике подвел итоги неудачного выезда к «Атлетико» из Мадрида (0:2).
«Мы проиграли. Такого результаты мы ожидали, хотя и не желали. Сейчас нужно отдохнуть и использовать перерыв для перезапуска.
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Мы хорошо начали матч, играли смело, но они забили два мяча почти из ничего. А после этого мы могли отыграть еще хоть три часа и все равно бы не забили.
Дела идут очень плохо, но мы должны работать, должны отдохнуть, а потом вернуться более сильными. Наша проблема не уникальна, люди это знают, даже слепые это видят. Мы все преодолеем. Атмосфера в раздевалке отличная, мы отлично ладим друг с другом и все хотим перевернуть ситуацию вокруг нас.
Отношения между президентов и тренером не должны влиять на нас», – приводит слова Пике AS.
- «Барселона» с 12 очками после 8 туров (с игрой в запасе) опустилась на 9-ю строчку. Лидируют «Атлетико» и «Реал» (тоже с игрой в запасе), у которых по 17 баллов.
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