Защитник «Барселоны» Жерар Пике подвел итоги неудачного выезда к «Атлетико» из Мадрида (0:2).

«Мы проиграли. Такого результаты мы ожидали, хотя и не желали. Сейчас нужно отдохнуть и использовать перерыв для перезапуска.

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Мы хорошо начали матч, играли смело, но они забили два мяча почти из ничего. А после этого мы могли отыграть еще хоть три часа и все равно бы не забили.

Дела идут очень плохо, но мы должны работать, должны отдохнуть, а потом вернуться более сильными. Наша проблема не уникальна, люди это знают, даже слепые это видят. Мы все преодолеем. Атмосфера в раздевалке отличная, мы отлично ладим друг с другом и все хотим перевернуть ситуацию вокруг нас.

Отношения между президентов и тренером не должны влиять на нас», – приводит слова Пике AS

«Барселона» с 12 очками после 8 туров (с игрой в запасе) опустилась на 9-ю строчку. Лидируют «Атлетико» и «Реал» (тоже с игрой в запасе), у которых по 17 баллов.

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